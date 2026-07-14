Под Минском строят энергосберегающую теплицу с удаленным управлением

Под Минском строят новую энергосберегающую теплицу площадью 6 гектаров. Объект будет оснащен целым комплексом высокотехнологичных систем: от проветривания и удаленного мониторинга до соблюдения оптимальной влажности и температуры. Здесь уже подготовлена площадка, начата забивка свай, устройство каркаса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Параллельно специалисты работают над созданием внутренних инженерных сетей и поставками оборудования. Изначально здесь планируется выращивать томаты. Однако гибкая конструкция новой теплицы позволит оперативно адаптироваться к потребностям рынка. Объект будет разделен на отдельные блоки: такой подход обеспечит не только разнообразие выращиваемых культур, но и бесперебойные поставки продукции на прилавки даже в межсезонье.

Дмитрий Корж, директор Минской овощной фабрики: Переменчивость будет происходить, в первую очередь, исходя из потребностей рынка. Если мы на сегодняшний день видим, и министерство показывает на то, что у нас нужен томат, мы можем засадить все площади томатом. Соответственно, если надо как-то комбинированно, можно работать комбинированно.

Игнат Носко, директор УКС Заводского района:

Это современное производство, которое в том числе в каркасе данной теплицы будет использовано. Скважины будут дополнительно пробиты для обеспечения водой этого объекта. Поэтому будет современный, необходимый сегодня городу и в целом республике объект.

Первый сбор урожая в новой теплице ожидается уже в межсезонье 2027 года. По предварительным оценкам, совокупный сбор продукции составит не менее 3 тысяч тонн.