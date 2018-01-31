Анатолий Шевченко – велосипедистам: «Ещё нет общества на конной тяге. А то могли бы требовать к себе особого внимания»

Новости Беларуси. О проблемах велосипедистов в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Евгений Хоружий:

Сегодня я – пешеход. Вчера я был пассажиром общественного транспорта. К сожалению, нет прав и водителем автомобиля не бываю, но ещё бываю велосипедистом. Да, любой человек выбирает, чем ему воспользоваться и насколько это удобно. И вот сейчас велосипедом пользоваться не очень удобно, и он выбирает что-то другое.

Мы, всё-таки, хотим, чтобы велосипедом было пользоваться удобно.

Анатолий Шевченко, главный редактор газеты «Автодайджест»:

Ещё нет общества на конной тяге. А то могли бы представители приехать сюда, и каждый бы требовал к себе особого внимания.