Анатолий Шевченко – велосипедистам: «Ещё нет общества на конной тяге. А то могли бы требовать к себе особого внимания»

Новости Беларуси. О проблемах велосипедистов в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Евгений Хоружий:
Сегодня я – пешеход. Вчера я был пассажиром общественного транспорта. К сожалению, нет прав и водителем автомобиля не бываю, но ещё бываю велосипедистом. Да, любой человек выбирает, чем ему воспользоваться и насколько это удобно. И вот сейчас велосипедом пользоваться не очень удобно, и он выбирает что-то другое.
Мы, всё-таки, хотим, чтобы велосипедом было пользоваться удобно.
Анатолий Шевченко, главный редактор газеты «Автодайджест»:
Ещё нет общества на конной тяге. А то могли бы представители приехать сюда, и каждый бы требовал к себе особого внимания.