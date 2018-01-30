Дмитрий Кожуро: «Сделать ответственность при 52-х км/час, когда все привыкли при ограничении 60 ехать 69, невозможно»

Новости Беларуси. О возможном лимите скорости в пределах населённых пунктов Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Ваша оценка касательно возможных ограничений скорости? Вы сказали: «Хорошо, пусть будет 50 км/час, но уже тогда не 52?

Дмитрий Кожуро, основатель гонок Drag Racing в Республике Беларусь:

Вообще-то, в нужных местах – надо 50, в нужных местах – надо 30. А если во всём городе мы ограничим… Вы же видите, в Минске с каждым годом машин становится всё больше и больше. Сам живу на проспекте.

И машины ездят даже не 50 км/час в час пик, вы понимаете.

Егор Хрусталёв:

С другой стороны, когда пересекаешь границу Республики Беларусь и въезжаешь, допустим, в Польшу или в Литву, или в Латвию, совершенно точно понимаешь, что ты в любом населённом пункте, везде, на любой улице должен придерживаться 50, если нет дополнительного ограничения.

Дмитрий Кожуро:

Но сделать ответственность при 52-х, когда все привыкли ездить – при ограничении 60 ехать 69, это невозможно. Это, как правостороннее и левостороннее сделать.