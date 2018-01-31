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Важник рассказал о транспортном шовинизме: «Люди себя выделяют в отдельную группу, считают её привилегированной»

31 января 2018 16:28
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Новости Беларуси. О проблемах велосипедистов в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Перлин, заместитель директора Центра контраварийной подготовки:
Я – и водитель, и велосипедист, но только в сезон. И могу сказать, что единственное, чего мне в Минске не хватает, это – отношения пешеходов к велосипедам и разметки на тротуарах, которая в других районах нанесена.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Это называется транспортный шовинизм, в психологии есть транспортный шовинизм, когда люди себя выделяют в определённую отдельную группу, считают её привилегированной.

Конечно, мы, водители…

Конечно, мы, пешеходы... А они  такие… Это – ровно шовинизм и ничего больше.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Юрий Важник

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