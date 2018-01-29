«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством

Новости Беларуси. 29 января завершились двухнедельные каникулы у сирийских детей, которые гостили в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь принимала почти полторы сотни подростков из разных городов. Иностранных гостей познакомили с белорусской культурой и бытом. В «Зубренке» они не только отдыхали, но и поправляли здоровье. Прошли обследование, при необходимости – лечение. Кроме того, ребята успели увидеть главные достопримечательности. О нашей стране у них остались незабываемые впечатления: многие здесь впервые увидели снег.

Мухаммед Салхие: У нас в стране очень жарко, здесь совсем другой климат. Первое время было очень холодно, но быстро адаптировался. Морозы – это здорово, можно кататься на лыжах и на коньках.

Карам Шалхуб: Белорусы очень гостеприимные и вежливые, меня это поразило сильнее всего. Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться – очень здорово.

Яра Сулейман:

Была в Несвижском и Мирском замках, у вас очень красивая архитектура. В целом, белорусская культура мне очень понравилась. Надеюсь побывать здесь снова.

Уже летом 2018 очередные гости из Сирии побывают в Беларуси на оздоровлении. Центр «Зубренок» примет очередную смену ребят. Всего до конца 2018 года нашу страну посетит более пятисот человек из Арабской республики.