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«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством

29 января 2018 11:52
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Новости Беларуси. 29 января завершились двухнедельные каникулы у сирийских детей, которые гостили в «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством-1

Беларусь принимала почти полторы сотни подростков из разных городов. Иностранных гостей  познакомили с белорусской культурой и бытом. В «Зубренке» они не только отдыхали, но и поправляли здоровье. Прошли обследование, при необходимости – лечение. Кроме того, ребята успели увидеть главные достопримечательности. О нашей стране у них остались незабываемые впечатления: многие здесь впервые увидели снег.

«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством-4

Мухаммед Салхие:
У нас в стране очень жарко, здесь совсем другой климат. Первое время было очень холодно, но быстро адаптировался. Морозы – это здорово, можно кататься на лыжах и на коньках.

«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством-7

Карам Шалхуб:
Белорусы очень гостеприимные и вежливые, меня это поразило сильнее всего. Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться – очень здорово.

«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством-10

Яра Сулейман:
Была в Несвижском и Мирском замках, у вас очень красивая архитектура. В целом, белорусская культура мне очень понравилась. Надеюсь побывать здесь снова.

Уже летом 2018 очередные гости из Сирии побывают в Беларуси на оздоровлении. Центр «Зубренок» примет очередную смену ребят. Всего до конца 2018 года нашу страну посетит более пятисот человек из Арабской республики.

# Туризм # общество # Фотофакт

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