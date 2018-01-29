Юрий Важник: «Беларусь – европейский чемпион по снижению аварийности»

Новости Беларуси. О ситуации с ДТП в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Системность, как раз, сейчас – отличительная черта белорусской организации дорожного движения.
Примерно за 10 лет в 3 раза снизилось количество погибших.
Мы – европейский чемпион по снижению аварийности. Это – факт. И, с этой точки зрения, у нас приняты очень хорошие инициативы: Концепция безопасности дорожного движения – на национальном уровне, в Минске существует «Добрая дорога». Дальнейшие ориентиры в Минске, например – мы сейчас держим в поле зрения Вену, Стокгольм, Берлин. То есть, организация дорожного движения в Беларуси нацелена на самые высокие…
Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:
Если бы мы не по снижению были лидерами, а по количеству, вообще, на 1 000 населения.
Юрий Важник:
Так и есть.
Валерий Бороденя:
Аварийность у нас высокая сегодня.
Юрий Важник:
В Брюсселе – выше аварийность, чем в Минске. Удельная, на жителей. В Вене – в 1, 5 раза лучше ситуация.