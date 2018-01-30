Валерий Бороденя: «Широкие проспекты – наши и беда, и счастье»

Новости Беларуси. О возможном введении лимитов скорости в населённых пунктах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:
Это наши и беда, и счастье, что широкие проспекты. На самом деле 60-50-40 – это идёт из того, какова вероятность быть убитым при аварии. Поэтому, я считаю, мы должны серьёзно на это посмотреть.
И, может быть, 50-30 – это было бы правильно.
Потому что, в этом случае, вероятность случая аварийной ситуации и смертельного исхода гораздо ниже. И, да, мы имеем широкие улицы, но, всё-таки, впереди всегда должна стоять безопасность.