Валерий Бороденя: «Широкие проспекты – наши и беда, и счастье»

Новости Беларуси. О возможном введении лимитов скорости в населённых пунктах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:

Это наши и беда, и счастье, что широкие проспекты. На самом деле 60-50-40 – это идёт из того, какова вероятность быть убитым при аварии. Поэтому, я считаю, мы должны серьёзно на это посмотреть.

Потому что, в этом случае, вероятность случая аварийной ситуации и смертельного исхода гораздо ниже. И, да, мы имеем широкие улицы, но, всё-таки, впереди всегда должна стоять безопасность.