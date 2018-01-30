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Валерий Бороденя: «Широкие проспекты – наши и беда, и счастье»

30 января 2018 01:08
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Новости Беларуси. О возможном введении лимитов скорости в населённых пунктах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:
Это наши и беда, и счастье, что широкие проспекты. На самом деле 60-50-40 – это идёт из того, какова вероятность быть убитым при аварии. Поэтому, я считаю, мы должны серьёзно на это посмотреть.

И, может быть, 50-30 – это было бы правильно.

Потому что, в этом случае, вероятность случая аварийной ситуации и смертельного исхода гораздо ниже. И, да, мы имеем широкие улицы, но, всё-таки, впереди всегда должна стоять безопасность.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # Автодороги Беларуси # Валерий Бороденя

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