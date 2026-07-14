Первый залп легендарной «Катюша» прогремел ровно 85 лет назад под Оршей

С первых дней Великой Отечественной войны она наводила невероятный ужас на фашистов, а затем навсегда стала одним из символов Великой Победы. Грозная машина с ласковым именем «Катюша», ее первый залп прогремел ровно 85 лет назад. Громкая, яркая, уверенная и в результате победоносная карьера легендарной «Катюши» началась на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, 14 июля 1941-го, окрестности Орши, высокий берег Днепра, откуда город как на ладони, дебютный выстрел из семи минометных установок, а это одномоментно 112 ракет. Уже через полчаса чудом выжившие, напуганные и оглушенные фашисты докладывали вермахту об «адской мясорубке» и о новом, невиданном до этого момента оружии, понимая, что равных ему нет.

Именно под Оршей «Катюша» впервые продемонстрировала свой железный характер, и именно отсюда началось ее триумфальное шествие по фронтам. Битва под Сталинградом, Курская дуга, освобождение Беларуси, Берлинская операция – «Катюша» была везде. А шасси самого обычного грузовика позволяли быстро оказаться в нужное время в нужном месте.

16 реактивных снарядов, которые улетали на 8,5 километров – залп длился менее 10 секунд, но за это время поднималась огромная стена огня, дыма и оглушительного воя. Немцы в ужасе называли «Катюшу» «орган Сталина», сравнивая ее свист и рев со звучанием величественного музыкального инструмента.

И таких мощных и грозных «инструментов» за годы войны советская промышленность произвела более 10 тысяч. 40 дивизионов, 104 полка, 40 бригад и 7 дивизий реактивной артиллерии было создано к маю 1945-го.

Но и после окончания Великой Отечественной войны «Катюша» снискала себе славу во всем мире. Реактивные установки стояли на вооружении всех союзников СССР от Кубы до Вьетнама. Легендарная установка успела себя проявить в Китае, Корее, на Ближнем Востоке, а в наше время «Катюша» стала прообразом и, если хотите, «бабушкой» современных реактивных систем залпового огня.

В этом семействе современной техники сегодня немало звучных имен. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить белорусские «Полонезы», которые не единожды становились украшением праздничных парадов.

Сегодня эти реактивные системы залпового огня продолжают совершенствовать, в том числе и в сотрудничестве с Россией и Китаем. И это наш ответ на совсем не миролюбивую политику на внешнем контуре. Но в этом и парадокс: хочешь обеспечить мир и безопасность на своей земле – вооружайся по последнему слову техники. Не для нападения или угрозы, а для защиты или, как говорят военные, сдерживания сил. Таковы реалии современной Европы.