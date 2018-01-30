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Главред «Автодайджеста» о дороге Минск-Червень: «53 километра протяженность. 52 раза меняется скорость движения»

30 января 2018 01:17
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Новости Беларуси. О возможном введении лимитов скорости в населённых пунктах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Анатолий Шевченко, главный редактор газеты «Автодайджест»:
К этому нужно обязательно подойти с глубоким предварительным анализом. Потому что, вот конкретный вопрос я задал ребятам у себя в блоге, и сказал, что будут обсуждаться такие вопросы, а один из старейших раллистов, опытнейший водитель, который ездит на международных перевозках, в том числе, мне сказал обратить внимание: трасса конкретная – «прописалка» для штурмана. Минск-Червень – 53 километра протяженность. 4 полосы дороги. 52 раза на этом участке меняется скорость движения – раз. 21 километр можно ехать со скоростью 120 км/час. Но, при этом, есть участки, где можно ехать 120 км/час, но протяженностью всего 300 метров. Зачем это делать?

Это что, ловушка или как?

Для чего вот это делать?

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # Автодороги Беларуси # Анатолий Шевченко

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