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Депутат о пешеходах-нарушителях: «Пока предложений нет, чтобы увеличить ответственность. Но рано или поздно мы придём к этому»

30 января 2018 22:52
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Новости Беларуси. О проблемах дорожного движения в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Рассматривается ли ситуация на законодательном уровне о том, чтобы повысить или изменить ответственность пешеходов?

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хочу сказать, что тот лозунг, что пешеход всегда прав, вот он и привёл к тому, что мы сейчас имеем. Люди переходят дорогу: капюшон на голову набросил, наушники в ушах и даже не обращает внимания. Элементарная безопасность – налево-направо посмотреть, что мы детей учим – они куда-то канут и так далее. То есть, на данный момент, пока не рассматривается, то есть, предложений таких нет, чтобы увеличить ответственность.

Но всё громче и громче об этом говорят.

И рано или поздно мы придём к этому. И надо пешеходу, в первую очередь, задуматься, что это его жизнь.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # ДТП # Валерий Курсевич

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