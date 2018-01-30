Депутат о пешеходах-нарушителях: «Пока предложений нет, чтобы увеличить ответственность. Но рано или поздно мы придём к этому»

Новости Беларуси. О проблемах дорожного движения в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Рассматривается ли ситуация на законодательном уровне о том, чтобы повысить или изменить ответственность пешеходов?

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хочу сказать, что тот лозунг, что пешеход всегда прав, вот он и привёл к тому, что мы сейчас имеем. Люди переходят дорогу: капюшон на голову набросил, наушники в ушах и даже не обращает внимания. Элементарная безопасность – налево-направо посмотреть, что мы детей учим – они куда-то канут и так далее. То есть, на данный момент, пока не рассматривается, то есть, предложений таких нет, чтобы увеличить ответственность.

Но всё громче и громче об этом говорят.

И рано или поздно мы придём к этому. И надо пешеходу, в первую очередь, задуматься, что это его жизнь.