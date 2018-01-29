Дмитрий Перлин: «Есть, куда стремиться, и очень серьёзно, в системе подготовки водителей»

Новости Беларуси. Об аварийности на дорогах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

По Вашим цифрам, у нас в 2 раза с 90-ых годов сократилось количество гибели на дорогах. Но, всё равно, это – не самый лучший показатель в Европе. Где он лучшие? И почему, по Вашему мнению?

Дмитрий Перлин, заместитель директора Центра контраварийной подготовки:

На текущий момент можно сказать, что количество ДТП в удельном отношении, или на 1 000 зарегистрированных единиц транспорта, или же на пробег – как ни считай.

Да, действительно, мы – лидеры по темпам снижения опасности на наших дорогах.

Егор Хрусталёв:

Но не лидеры по количеству на 1 000 населения.

Дмитрий Перлин:

Но не лидеры в этом отношении. По той простой причине, что… И так – темпы высоки, но они обеспечены системностью и экстенсивными способами.

За счёт сбивания скорости на дорогах.

Пешеходные переходы и перед ними искусственные неровности, которые мы называем «лежачими полицейскими». Огромное количество стационарных и мобильных камер фиксации скорости. Они – хочешь-не хочешь – обеспечивают неотвратимость наказания.

Егор Хрусталёв:

Те страны, те города Европы, которые нас опережают – почему?

Дмитрий Перлин:

Дело в том, что сравнивать с Веной или любым другим южным городом нас не очень корректно, поскольку у нас случаются зимы и такая погода, как сейчас: гололёд и прочее. Наш опыт показывает, что, к сожалению, есть, куда стремиться, и очень серьёзно, в системе подготовки водителей.