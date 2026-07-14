В Беларуси установлены требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности

Локализация производства и импортозамещение. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям легпрома допуск к крупным государственным тендерам и полностью снять бюрократические барьеры. Теперь статус отечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реформа закрывает лазейку для псевдолокализации, когда на одежду из других стран пришивали местную бирку. Теперь каждая операция имеет фиксированную оценку. Так, крой ткани дает 10 баллов, пошив изделия – еще 20. Чтобы товар признали белорусским, нужно набрать минимум 50 баллов. Ранее порог был в 40 пунктов.

Геннадий Клыга, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это существенно изменит и загрузит наши предприятия, мы рассчитываем, кожевенной отрасли, это ткачество, это производство пряжи. То есть, на самом деле, это стимулирует развитие отрасли в целом. Баллы – это объективная оценка именно уровня локализации и соблюдения технических процессов при производстве продукции. Российская Федерация успешно этим пользуется, их предприятия уже долгий период времени активно выполняют требования этого постановления. «Камволь» создает текстильный альянс с узбекскими партнерами. В итоге белорусские предприятия получат налоговые льготы, субсидии на модернизацию и преференции при госзакупках. Самый большой плюс для честных производств – это очищение рынка от сомнительных игроков. Тех, кто привык играть не по правилам, не смогут участвовать в торгах.