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Прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе проходит в Минске

14 июля 2026 17:56
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Минске идет прием заявлений на единовременную выплату к новому учебному году. Данная помощь от государства положена семьям, воспитывающим троих и более детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе проходит в Минске-2

Только в Первомайском районе насчитывается более 1,5 тысяч многодетных. Единовременная выплата будет выплачена на каждого школьника из такой семьи. Размер составляет треть от бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, обращаться необходимо по месту учебы ребенка. Выплаты единовременной матпомощи будут производиться с 1 августа по сентябрь. 

Прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе проходит в Минске-4

Елена Шульгина, старший инспектор отдела воспитательной и идеологической работы, охраны детства управления по образованию администрации Первомайского района:
Какие документы нужно предоставить в учреждении образования, где учится ребенок? Это справка о том, что ребенок обучается в данном учреждении образования, она выписывается прямо на месте. Заявление родителя на материальную помощь, документ, который удостоверяет, что семья многодетная. Обычно это удостоверение многодетной семьи. Документ, который удостоверяет, что ребенок, семья зарегистрированы именно в том районе и именно в городе Минске. Это справка обычно о составе семьи.

Финансовая поддержка многодетных – лишь одно из направлений. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Также к школе родителям могут оказать помощь по месту работы, если это предусмотрено коллективным договором или локальными актами нанимателя. 

# Подготовка к школе # Дети

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