Депутат о дифференцированной плате за парковку: «Чем выше спрос, тем выше цена. Чтобы всегда были свободные места в центре города»

Новости Беларуси. О проблеме с припаркованными автомобилями, заполонившими центры городов, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв:

Валерий Анатольевич, поясните: к примеру, мы сейчас не находимся в таком коллапсе, как Москва или, я уже не говорю там, Лондон. Но поток транспортный увеличивается. И, всё равно, мы должны говорить о том, что как-то регулировать это движение… И будем ли мы идти тем путем, которым пошли мировые столицы, когда делать очень дорогой парковку в центре, для того, чтобы участники дорожного движения постарались отказаться от личного транспорта в пользу общественного транспорта?

Валерий Бороденя:

Мы сегодня очень много говорили о тактике, а мы должны говорить о стратегии, должны думать о глобальном. Мы не изобретём велосипед – многое уже придумано до нас. Действительно, если мы хотим сделать города для людей, а не для автомобилей, которые выдавливают, вообще, человека из пространства жизненного города, то мы должны рассматривать всё комплексно, должны рассматривать на основе передового мирового опыта. И, действительно, чем выше спрос, тем выше цена.

Цена может меняться в течение суток.

Надо стремиться к тому, чтобы всегда были свободные места на парковках в центре города, в любых местах. И это уже придумано, и мы должны действительно обобщить этот опыт, и брать самый лучший опыт мировой и внедрять его здесь. И, действительно, всё-таки, я хочу окончить свой краткий спич тем, что города должны быть для людей, а не для автомобилей. И человек должен иметь преимущество – пешеход, который прогуливается, дышит воздухом, смотрит на красоты. Если он – турист, он должен чувствовать себя безопасно.

Егор Хрусталёв:

То есть, мы плавно должны отказываться от личного транспорта?

Валерий Бороденя:

Мы должны экономическими, социальными и прочими методами приходить к тому, чтобы города были для людей, и жить было тут комфортно.