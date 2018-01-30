ГАИ об ограничении скорости в населённых пунктах: «Обсуждается не только вопрос 50 км/час, а появления зон 30 км/час»

Новости Беларуси. О возможном введении лимитов скорости в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Если я не прав, пожалуйста, внесите корректировку. Только в России и Беларуси на территории всей Европы существует ограничение скорости до 60 км/час в населённых пунктах. В других государствах – до 50 км/час. И якобы обсуждается возможность введения такого же ограничения. Александр Яковлевич, это – слухи? Или, действительно, прорабатывается этот вопрос?

Александр Занимон, начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Республики Беларусь:

Этот вопрос обсуждается, скажем так, на сегодняшний момент. Более того, обсуждается не только вопрос 50 км/час, а появления зон 30 км/час.

Определённо, тот, кто ездит по Европе, он тоже обращал внимание, что такие зоны есть.

В которых, в принципе, более широкие полномочия, скажем так, имеют велосипедист и пешеходы. Но это, на теперешний момент, в вопросах, скажем так, обсуждения о возможности введения такой нормы. Не стоит забывать, что, да, Европа едет, в большинстве, своём 50 км/час. Но Минск после войны выстраивался полностью заново. Вы посмотрите, в Европе вы видите такие проспекты по четыре полосы в одном направлении?