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В Могилёве по новым китайским технологиям возведут 8 домов для очередников и многодетных семей

29 января 2018 11:04
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Новости Беларуси. В Могилеве возведут восемь сборных домов китайского производства. Это подарок правительства провинции Хунань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве по новым китайским технологиям возведут 8 домов для очередников и многодетных семей -1

В Беларусь уже прибыли контейнеры с железобетонными панелями для двух домов. Со дня на день доставят и остальные. После чего начнется монтаж. Это дома трех типов с мансардами. Площадь самого большого – 174 квадратных метров. Планируется, что в строй их введут ко Дню города, который Могилев отметит в конце июня 2018. Дома получат очередники, в том числе многодетные семьи.

В Могилёве по новым китайским технологиям возведут 8 домов для очередников и многодетных семей -4

Андрей Москалев, директор предприятия «Управление капитальным строительством города Могилева»:
Конкретно такие конструкции для нас новые. Сейчас адаптируем те эскизные проекты, которые нам направлены китайской стороной, адаптируем под наши белорусские параметры, под технические наши условия. На белорусскую сторону возлагается устройство фундамента – это подвод инженерных сетей, благоустройство; монтаж, внутренняя отделка – все за китайской стороной.

Все восемь домов установят в коттеджном поселке на окраине Могилева. Здесь появится своеобразная улица дружбы. С одной стороны будут китайские дома, а с противоположной – аналогичные дома отечественного производства.

В Могилёве по новым китайским технологиям возведут 8 домов для очередников и многодетных семей -7

# общество # Беларусь-Китай # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Андрей Москалев

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