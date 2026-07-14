Проект по созданию концепции туристического образа страны стартует в Беларуси

Туристический бренд страны – это не просто яркая картинка, а ее подлинный национальный код, упакованный в смыслы и визуальные образы. В Беларуси стартует масштабный творческий проект по созданию единого туристического логотипа и слогана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они станут официальной визитной карточкой республики в мире. Участникам конкурса предстоит создать графический символ, который станет олицетворением образа страны. В основе историческая память, культурная идентичность и уникальные особенности каждого региона республики. К участию приглашают как профессиональные дизайн-студии, так и талантливых авторов-любителей.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

Туризм объявлен одним из приоритетов программы социально-экономического развития. Стоит очень напряженная задача, и мы решили еще раз попробовать найти туристические символы страны. Пока набор заявок еще не открыт. Мы его откроем в среду.

Уже готов сайт. К сайту осталось только прикрепить само положение, которое мы в среду утвердим, и заявки будут приниматься до 1 ноября. С 1 по 15 ноября конкурсная комиссия даст оценки данным работам. Выделят 20 наиболее перспективных работ, которые набрали наибольшее количество баллов со стороны конкурсной комиссии. И с 15 ноября из топ-20 работ мы дадим возможность общественности выбрать лучшую.