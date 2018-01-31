Евгений Хоружий о движении велосипедистов по проезжей части: «Мы ни разу не просим ехать на магистральных улицах»

Новости Беларуси. О проблемах велосипедистов в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Евгений Хоружий, член правления Минского велосипедного общества:

Наверное, самое первое, самое значительное наше предложение, наша боль, что ли – это то, что велосипед является, всё-таки, транспортом. Хорошим транспортом в населённых пунктах. Сейчас вытеснен.

По остаточному принципу, немного вытеснен.

Много где он уже очень давно, было гораздо больше, чем автомобилей. И сейчас, наоборот, стало меньше. И вот эта проблема, что сейчас, например, нельзя по проезжей части двигаться – да, это правильно. На магистральных улицах, например. Но на многих улицах это немножко странное требование – оно никак не влияет на безопасность, но в тоже время совершенно лишает велосипед транспортной функции.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы с этим предложением обращаетесь, да?

Евгений Хоружий:

Да, это одно из наших предложений. Оно может быть сформулировано по разному критерию. Может быть, это там, где успокоено каким-то образом движение, может зона «30», по которую упоминали, чтобы там возможно было двигаться по проезжей части.

Там, где это безопасно, естественно.

Мы ни разу не просим, ни разу не говорим, что нам надо ехать на магистральных улицах.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Так уж устроена наша маленькая, но очень гордая страна, что у нас сезон велосипедный не круглогодичный?

Евгений Хоружий:

Кто Вам сказал?

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вот, да, я сегодня видел велосипедиста. Но Вы же сюда не на велосипеде приехали?

Евгений Хоружий:

Сегодня я с немножко травмированной ногой. Именно поэтому я сегодня не на велосипеде. А, на самом деле, да, конечно, сезонность есть. Но она не такая, это – не такой страшный фактор, как его все у нас представляют. Конечно, есть. Конечно, никогда у нас велосипед не будет, не займет, скажем так, половину транспортных перемещений, как это где-то в Копенгагене происходит. Но процентов 10 он занять может.

Сейчас это даже 1% не достигает.

То есть, у нас ещё очень большой потенциал, и велосипедов ещё станет больше.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Что бы Вы предложили изменить в организации дорожного движения?

Евгений Хоружий:

В организации дорожного движения нужно предлагать, в зависимости от конкретной ситуации. Сейчас нельзя сказать.

Например, на магистральной улице это должна быть велосипедная дорожка.

Где-то на чуть более спокойной улице, может быть, вообще, ничего не нужно выделять, может быть, там и тротуара хватает, может он пустой. А может быть там много людей, и поэтому нужно на проезжую часть…