«Средняя скорость такси днём – 25-35 км/час. О каких мы говорим 50-60?»: Игорь Верховец о возможных ограничениях

Новости Беларуси. О возможном лимите скорости в пределах населённых пунктов Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Представьте, что у нас ограничение 50 км\час. Действительно ли, у сотрудников такси просто автоматически увеличиваются расходы и, естественно, увеличиваются тарифы?

Игорь Верховец, председатель правления транспортной ассоциации «Столичное такси»:

Ну, это не совсем так. Традиционно тарифы у такси не зависят от скорости движения. Это может больше касаться мобильных приложений. Но я скажу со стороны водителей такси, скажем так, практиков. На сегодня средняя скорость при работе днём составляет 25-35 км/час. О каких мы говорим 50-60?

То есть, разогнаться нереально.

Опять же, в Минске, несмотря на проспекты, с той интенсивностью движения, которое на сегодня есть, в общем-то, на редких участках днём можно проехать 60 км/час. Поэтому я не вижу здесь огромной проблемы. И дело тут, в общем-то, не в скоростном режиме в Минске, а в культуре вождения, менталитете наших водителей.