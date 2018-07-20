Что было, то было: Оздоровить АПК/ Трагедия в Украине/ Марадона гуляет по Бресту/ Золото Колчака нашли?

На совещании у Президента предлагались и обсуждались новые механизмы финансового оздоровления проблемных предприятий АПК. Дело в том, что в конце прошлого года правительству было поручено разработать соответствующий нормативный правовой документ. Но прежде чем подписать указ, Александр Лукашенко посчитал важным обсудить все детали и получить ответы на прямые и максимально приземленные вопросы от губернаторов и членов правительства.

Среди принятых мер поддержки АПК – конвертация долгов в акции или ценные бумаги, отсрочка и рассрочка платежей, дополнительные стимулы для инвесторов, упрощение некоторых процедур и даже передача действующему руководителю убыточного предприятия пакета акций в случае успешного выполнения бизнес-плана.

Трагедия в Украине. Погибли белорусы

К сожалению, именно летом происходит значительный рост ДТП. По статистике их основными причинами являются – усталость за рулем из-за долгих поездок на отдых. Так произошло и сегодня в 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса. Как сообщает полиция Николаевской области, авария случилась на 289 км трассы Киев – Одесса, неподалёку от посёлка Кривое Озеро. Белорусский микроавтобус Volkswagen врезался в грузовик. По предварительным сведениям, из-за неисправности фура стояла на обочине. В результате ДТП погибли водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, еще 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Все пострадавшие – граждане Беларуси.

Буквально в этом месяце опять же под Одессой Citroen с белорусскими номерами попал в ДТП. На месте происшествия погиб ребенок 2014 года рождения – пассажир легкового автомобиля. Водители обоих транспортных средств и два пассажира легковушки госпитализированы с травмами.

Друзья, мы с семьей несколько раз в жизни пытались ездить на машине к морю и обратно через Николаевскую и Одесскую области. Не вините меня в антирекламе, но там практически нет дорог или они выглядят, будто после бомбардировок. В результате обойдется дороже, нежели поездом или бюджетным лоукостером. А если и решились на подвиг – на машине через Украину, то отдыхайте в дороге, не двигайтесь ночью и помните, что в машине не вы один.

Марадона гуляет по Бресту

Брест активно рекламирует свои безвизовые возможности для туристов. На днях пиарщики Брестчины презентовали познавательный мультфильм. Он рассказывает о технологии получения безвиза и достопримечательностях: Брестская крепость, Беловежская пуща, множество спортивных объектов. При особом везении туристу предоставляется возможность встретить самого Диего Марадону. Ролик создан на трёх языках: польском, английском и русском. Видео размещено на YouTube и набирает популярность (смотрите видео здесь).

Золото Колчака нашли?

Растаявший во времена Гражданской войны золотой запас Российской империи не дает покоя более ста лет. В начале Первой мировой войны он был самым крупным в мире и составлял 1 миллиард 695 миллионов золотых рублей (1311 тонн золота, более 60 миллиардов долларов по курсу 2000-х годов). Золото попадало из рук в руки и в конечном итоге бесследно исчезло в направлении добровольческой армии адмирала Колчака. Так или иначе, согласно слухам и легендам, золото белого адмирала непрестанно искали с 1920-х годов, как частные отряды, так и сталинские поисковые команды. Поиски продолжаются до сих пор, как и золота Майя, Наполеона, КПСС, и Фашистской Германии. И вот сенсация, которая сегодня потрясла мир и в которую всем так хочется верить. В водах Южной Кореи нашли затонувший военный корабль Российской империи. Историки и археологи утверждают, что именно на этом крейсере перевозили 200 тонн золота, и именно сейчас оно покоится под обломками корабля. Его планируют поднять на поверхность уже нынешней осенью. Кто-то повеселится.

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Д.П.