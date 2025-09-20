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ПВО РФ ночью сбили 149 украинских дронов

20 сентября 2025 08:13
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ПВО РФ ночью сбили 149 украинских дронов-0

ПВО России ночью нейтрализовали 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, что в течение ночи с 19 на 20 сентября ВС Украины пытались атаковать российские объекты. Для данных целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В небе над Ростовской областью осуществлен перехват и уничтожение 40 дронов ВСУ, над Саратовской – 27, над Брянской – 18, над Самарской – 15, над Крымом – 12, над Волгоградской – 8, над Белгородской областью – 4, над Воронежской и Калужской областями – по 2, над Курской, Смоленской и Нижегородской областями – по 1. Также в районе акватории Черного моря ликвидированы 15 БПЛА, а над акваторией Азовского моря – 3.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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