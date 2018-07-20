Медь, платина, золото: какие природные ресурсы обнаружены в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси обнаружено золото, есть признаки меди и платины. Об этом стало известно 19 июля на пресс-конференции Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления по геологии Минприроды, с 2011 по 2015 года в Беларуси осваивались месторождения полезных ископаемых и развивалась минерально-сырьевая база.

Поиски увенчались успехом в Столбцовском районе, где на глубинах от 300 до 500 метров замечены проявления золота. В этой местности необходимо провести полный цикл геологоразведочных работ, но для этого потребуется концессионер.

На данный момент есть уже 15 объектов, которые предлагаются для передачи в концессию. Проблема в том, что отсутствуют концессионеры. Минприроды разработало концессионные предложения по своим четырём объектам. Конкурс планируется провести в конце 2018 года, либо в начале 2019.

Представитель Минприроды отметил, что на территории республики имеются проявления меди и платины. В дальнейшем возможно выявление месторождений урановых руд. Площади были определи около 20 лет назад, но дальнейшие работы не проводились, поскольку были сомнения в рентабельности.

В конце прошлого года в Беларуси обнаружили два новых месторождения нефти.