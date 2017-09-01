Д/ф «Здесь начинается Родина». К 1000-летию города Бреста

До 1000-летия Бреста остается еще пару лет, но 5 видеооткрыток, показывающих западные ворота Беларуси через человеческие лица и знаковые, хорошо знакомые всем места, уже сняла наша телекомпания. В них тесно переплелись история и современность, брестские актеры и простые жители города, убеленные сединой старики и юное поколение.

«Чувство гордости за свой родной город»: каким Брест подходит к своему миллениуму – здесь подробнее.

Как в фильме «Выживший» Иньярриту: о том, как снимали видеооткрытки, и почему Брест увидели именно таким – в интервью создателей проекта здесь.