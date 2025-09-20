Рай для рыбаков! В Нацпарке «Браславские озёра» рассказали, чем удивляют туристов

В северной части Беларуси, где лазурные воды обнимают зеленые холмы, а леса шепчут древние легенды, расположен Национальный парк «Браславские озера». Он был создан 30 лет назад на территории крупнейшего озерного региона.

С тех пор он стал не только уникальным уголком природы, но и сердцем экологического движения всей страны. За три десятилетия парк преобразился в место, где каждый может прикоснуться к природной гармонии и открыть для себя красоту дикой природы.

Сергей Пашкович, главный лесничий Национального парка «Браславские озера»:

Наша территория, я считаю, одна из самых красивых, поскольку эта водная гладь, эти водные просторы привлекают людей.

Денис Безрученко, заместитель генерального директора по охотничьему и рыбному хозяйству Национального парка «Браславские озера»:

Национальному парку в безвозмездное пользование передано 40 водоемов. На 29 из них организован промысловый лов и любительский. В Национальном парке ежегодно проводится зарыбление озер. Так как щука является самым желанным трофеем для рыболовов-любителей, соответственно, зарыбление происходит щукой. Помимо щуки, у нас из распространенных видов рыбы – это лещ, судак, угорь, плотва, окунь.

А потому для рыболовов Браславские озера – это настоящий рай. Посидеть с удочкой приезжают из разных уголков страны. Среди местных также много любителей этого промысла.

Лес – еще одно богатство Национального парка «Браславские озера». Зеленые территории занимают около 84 тысяч гектар. Ухаживают за ними более 250 работников лесной охраны из десяти лесничеств. Сергей Пашкович:

Что касается лесохозяйственной деятельности, мы выполняем все те же виды работ, как и наши коллеги из системы Министерства лесного хозяйства. Мы занимаемся противопожарными мероприятиями, охраной леса, лесовосстановительными мероприятиями, лесозащитными. Ведем побочное пользование, заготавливаем второстепенные лесные ресурсы.

Привлекательна территория Национального парка и для любителей охоты, в том числе и для иностранцев. Желающих добыть ценные трофеи немало, да и площади охотничьих угодий позволяют размахнуться – как-никак 195 тысяч гектаров. Денис Безрученко:

Организуются все характерные для Беларуси виды охот – коллективная охота, индивидуальная охота с подхода, с подъезда, из засады, охота по перу, охота на пушного зверя, охота на волка. Ежегодная добыча охотничьих животных составляет: лось – 180 голов, косуля – 520, бобр – около 300, гусь – от 800 до тысячи, утка – от 2 до 3 тысяч.

Георгий Деверу, отдыхающий:

Свежий воздух, красота. Пригласил своих друзей. Пара приехала из Англии, а одна пара – из Латвии. Тут можно рыбу половить, можно просто по лесу погулять, подышать свежим, нормальным, хорошим белорусским воздухом.

В структуре Национального парка четыре базы отдыха – «Дривяты», «Леошки», «Золово», «Слободка», а еще дом рыбака «Богино». Причем все они расположены на берегах озер. Для любителей дикого отдыха также есть предложение.

Надежда Дударенок, начальник отдела туризма, экологического просвещения и информационного обеспечения Национального парка «Браславские озера»:

Те, кто любит отдыхать в палатках, у костра, варить уху, ездить на велосипеде, дышать чистейшим сосновым воздухом, мы приглашаем на туристические стоянки – на минуточку, их у нас сегодня оборудовано 83. Есть туристические стоянки общего типа и заказного типа, но каждый гость, который приезжает к нам, найдет то место, где ему будет комфортно и уютно. Мы предлагаем прокатиться на велосипедах по нашим маршрутам. Мы предлагаем байдарочные сплавы по рекам и озерам Национального парка «Браславские озера». Конечно же, летом очень востребованы и прогулки на небольших корабликах.

А еще здесь ждут на праздники и фестивали, программы которых удивят даже самых избалованных туристов. Мы же заглянем на огонек в домик одной из баз отдыха.