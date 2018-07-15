Под Одессой Citroen с белорусскими номерами попал в ДТП. Погиб 4-летний ребёнок

Новости Беларуси. Автомобиль с белорусскими номерами попал в ДТП под Одессой. В результате аварии погиб ребенок.
Как сообщает издание fakty.ua со ссылкой на патрульную полицию Одессы, авария случилась днем четырнадцатого июля. Грузовик DAF столкнулся с легковушкой Citroen – машина вылетела в кювет.
На месте происшествия погиб ребенок 2014 года рождения – пассажир легкового автомобиля. Водители обоих транспортных средств и два пассажира легковушки госпитализированы с травмами.
В ходе следствия будет установлена причина аварии. На месте ДТП работают правоохранители.
В начале июля автобус с белорусскими детьми попал в ДТП в Румынии.
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