Александр Лукашенко: «Сельскохозяйственное производство – это бизнес, а не социальный проект»

Новости Беларуси. Главная тема уходящей недели – будущее белорусской деревни. На большом совещании Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность всей аграрной отрасли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По словам Президента, «продовольствие – это политика и внутренняя, и внешняя». Среди прочего глава государства потребовал незамедлительных проверок по всем выявленным в АПК нарушениям.

Уже сейчас, когда слышишь «Беларусь аграрная», первым делом представляешь современную технику и передовые технологии – даже корову руками не подоишь! Что говорить, экспорт сельхозпродукции дает немалую долю валютной выручки. Только в 2017 году эта сумма составила около 5 миллиардов долларов. Белорусские продукты продаются почти в 70 странах мира. И, как уверяют аграрии, это не предел. Впрочем, рассказывать об успехах белорусского АПК при свете софитов совершенно не хочется. На молочно-товарную ферму, чтобы увидеть, как все устроено, мы отправились сами.

Евгений Горин, СТВ:

Действительно, молоко сегодня главный козырь нашего сельхозпроизводства. Валютная выручка от продажи «белого золота» за рубеж уступает только «нефтянке» или калийной отрасли. Президент предлагает смотреть дальше – какие еще продукты питания могут стать брендом страны и массово продаваться за рубеж? На одном молоке каши не сваришь.

Экспорт белорусский молочки растет, но и ситуация на этом рынке стремительно меняется. Производство молока увеличивается в Евросоюзе, в Океании, в России. На горизонте маячит переизбыток предложений по «белому золоту от буренок». Это обязательно отразится на ценах. Президент предостерегает – не обжечься бы на молоке. Александр Лукашенко: «Проникать на внешние рынки с традиционной номенклатурой изделий становится все сложнее»

Тот кто успеет, тот и пожнет. Идею натуральности как конкурентного преимущества уже продвигают в Институте продовольствия. В этих лабораториях создана целая линейка оздоровительных продуктов для детей и беременных. Это гораздо полезнее молока от заграничной «пальмовой буренки». Белорусское – равно натуральное.

Зенон Ловкис, генеральный директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Если взять зарубежных производителей, они сейчас сады уже обрабатывают до 17-25 раз разными химическими элементами. У нас тоже есть обработка, но по минимуму. И мы еще не потеряли свойства того натурального продукта, который мы закладываем в рецептуру. Сейчас даже те добавки, в разработке которых мы участвуем, в применении к нашим продуктам питания все-таки используем более натуральные.





Витаминные хлебцы или уникальные рыборастительные консервы уже производятся. Последняя разработка – укрепляющий иммунитет и работу желудка чай для детей. Кефиры и йогурты, восстанавливающие микрофлору кишечника, колбаса, способствующая профилактике болезней желудка, – это все отечественные ноу-хау.

Зенон Ловкис:

Надо больше уделять внимания органическому земледелию, производству именно безопасного, полностью исключающего применение химических элементов растительного и животного сырья. И дальше дело переработки довести до потребителя заданную структуру высокого качества, конкурентоспособную.

Для Беларуси сельское хозяйство не только продовольственная безопасность, но и важнейший сектор экономики. Сегодня он приносит около 5 миллиардов долларов в год валютной выручки. Мог бы и больше. Это становится ясно, когда результатами проверок АПК делятся силовики и контролеры.

Леонид Анфимов: «Невыполнение этих поручений главы государства откидывает сельскохозяйственное производство на ступень назад» При таком подходе как бы не зарыть в землю сельхоздостижения последних лет. На поле все четко – что посеешь, то и пожнешь. И в пустыне можно собрать большой урожай, но только если приложить достаточные усилия. Удивляет забывчивость чиновников при выполнении поручений Президента.

Александр Лукашенко: «У меня хорошая память для контроля собственных поручений» Собравшимся во Дворце Независимости почти трем сотням аграриев Президент напомнил и про траншеи для хранения кормов, и про строительство молочно-товарных комплексов (построили 1110, а задание было – 1800). Их нет, меньше и результат работы АПК, то есть недополученная прибыль.

Леонид Копцов, директор СДП «Авангард»:

У нас здесь строго и серьезно. Два года назад по поручению главы государства в хозяйстве «Авангард» построили современный свинокомплекс на 24 тысячи голов. Инвестиции уже себя оправдывают: среднесуточный привес здесь 750 граммов, а раньше было только 500.

Леонид Копцов:

Срок окупаемости этого объекта семь лет. Я думаю, за эти годы мы полностью себя оправдаем. Средства, которые были вложены, – это порядка 300 миллиардов неденоминированных рублей. Конечно, будем работать с прибылью. Альвина Самодурова точно знает, чем отличается устаревшее производство от современного. Речь об условиях работы. До этого 16 лет трудилась на стареньком свинокомплексе советской постройки.

Альвина Самодурова, оператор свинокомплекса СДП «Авангард»:

Там все ручная работа, больше нагрузка на руки. Здесь больше автоматики. Подкормка свиноматок автоматическая, только на кнопке включаем. Зарплата очень хорошая. Белорусское село должно стать местом, куда будут стремиться специалисты – максима, прозвучавшая из уст Александра Лукашенко. Государство будет создавать деревню будущего.

Александр Лукашенко: «Жизнь в ней ни в чем не должна уступать городской» Три коня, на которых агропромышленному комплексу Беларуси предстоит вырваться на новые, более высокие позиции, – это диктатура технологий, специализация посевов и экономическая эффективность. А то слишком многие руководители думают, что деньги можно взять у государства и не отдавать.

Александр Лукашенко:

Всем пора привыкнуть к мысли, что сельскохозяйственное производство – это производство, бизнес, а не социальный проект. Источники роста в аграрной сфере должны быть исключительно в повышении эффективности использования природных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Это азбука для руководящего работника.