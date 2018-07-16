Поцеловал взлетную полосу: как Марадона приветствовал Брест

Новости Беларуси. В Бресте в эти минуты встречают легендарного и прославленного футболиста Диего Марадону. Самолет с известным спортсменом на борту приземлился в аэропорту Бреста ровно в три часа дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте в эти минуты встречают легендарного и прославленного футболиста Диего Марадону. Самолет с известным спортсменом на борту приземлился в аэропорту Бреста ровно в три часа дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На белорусской земле футболиста встречали как высокого гостя, по всем традициям национального гостеприимства: с хлебом и солью. В аэропорту собралось немало болельщиков, представители клуба, местной власти, и, конечно же, журналистов. Похоже, и сам аргентинец оказался рад такому приему: выйдя навстречу к прессе, он даже поцеловал взлетную полосу. Новоиспеченный председатель правления «Динамо-Брест» сам остановил кортеж перед отъездом из аэропорта и тепло поприветствовал всех собравшихся.
Уже через час в отеле, где будет жить спортсмен, запланирована пресс-конференция. После нее Марадона посетит матч чемпионата Беларуси. На стадионе «Брестский» его новые подопечные – «Динамо» – сыграют с солигорским «Шахтером». Но это вечером, а пока многочисленные фанаты ждут возможности пообщаться с великим футболистом.
«Я до сих пор не верю, что он приедет»: брестские болельщики готовятся встречать Диего Марадону