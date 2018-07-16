Поцеловал взлетную полосу: как Марадона приветствовал Брест

Новости Беларуси. В Бресте в эти минуты встречают легендарного и прославленного футболиста Диего Марадону. Самолет с известным спортсменом на борту приземлился в аэропорту Бреста ровно в три часа дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусской земле футболиста встречали как высокого гостя, по всем традициям национального гостеприимства: с хлебом и солью. В аэропорту собралось немало болельщиков, представители клуба, местной власти, и, конечно же, журналистов. Похоже, и сам аргентинец оказался рад такому приему: выйдя навстречу к прессе, он даже поцеловал взлетную полосу. Новоиспеченный председатель правления «Динамо-Брест» сам остановил кортеж перед отъездом из аэропорта и тепло поприветствовал всех собравшихся.