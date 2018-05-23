Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Львовской области

Новости Украины. Сразу шесть человек погибли в ДТП в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе Киев–Чоп в Львовской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. От мощного удара авто, перевозившее людей, сильно деформировалось. Одного из пострадавших пришлось вызволять при помощи спецоборудования.