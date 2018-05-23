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Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Львовской области

23 мая 2018 11:56
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Новости Украины. Сразу шесть человек погибли в ДТП в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Львовской области-1

На трассе Киев–Чоп в Львовской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. От мощного удара авто, перевозившее людей, сильно деформировалось. Одного из пострадавших пришлось вызволять при помощи спецоборудования.

Шесть человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Львовской области-4

В больницу доставлены три человека, они получили серьезные травмы. На месте ЧП продолжают работу правоохранители. Им предстоит установить виновника аварии.

# Авария в Украине # Фотофакт

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