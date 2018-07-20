Семейный отдых на природе: показываем лабиринт в кукурузном поле под Минском

Новости Беларуси. Кукурузный лабиринт появился в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На поле в 4 гектара нарисовали сказочный замок.
Общая протяженность дорожек – 3,5 километра. На каждом участке установлены специальные пикеты, где участники должны отметить свой жетон. Время для прохождения квеста не ограничено.
Организаторы предусмотрели два уровня сложности. Тем, кто приедет большой компанией, предложат разделиться на команды. Победителей ожидают призы.
Александр Пожаренко, автор проекта:
Основная часть – найти пикет, отметиться на нем. Отметка в виде печати в дорожной карте гостя. Дополнительно мы усложнили, кому будет интересно, будут размещены QR-коды на самих пикетах, и можно будет онлайн пройти тест – разные вопросы по сказкам.
Наша главная цель – это семейный отдых выходного дня без ограничений. К нам можно приехать не зависимо от возраста, не зависимо от количества людей в компании, не зависимо от количества времени, которое у вас есть.
Мы рассчитываем, что сразу в лабиринте может находиться до 300 человек.
К слову, гостям парка предлагают не только поучаствовать в развлечениях. Рядом с полем развернется полевая кухня. Гости парка смогут покататься на лошадях, а самым смелым даже предложат подоить козу.