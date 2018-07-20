Семейный отдых на природе: показываем лабиринт в кукурузном поле под Минском

Общая протяженность дорожек – 3,5 километра. На каждом участке установлены специальные пикеты, где участники должны отметить свой жетон. Время для прохождения квеста не ограничено.

Новости Беларуси. Кукурузный лабиринт появился в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На поле в 4 гектара нарисовали сказочный замок.

Организаторы предусмотрели два уровня сложности. Тем, кто приедет большой компанией, предложат разделиться на команды. Победителей ожидают призы.

Александр Пожаренко, автор проекта:

Основная часть – найти пикет, отметиться на нем. Отметка в виде печати в дорожной карте гостя. Дополнительно мы усложнили, кому будет интересно, будут размещены QR-коды на самих пикетах, и можно будет онлайн пройти тест – разные вопросы по сказкам.

Наша главная цель – это семейный отдых выходного дня без ограничений. К нам можно приехать не зависимо от возраста, не зависимо от количества людей в компании, не зависимо от количества времени, которое у вас есть.

Мы рассчитываем, что сразу в лабиринте может находиться до 300 человек.

К слову, гостям парка предлагают не только поучаствовать в развлечениях. Рядом с полем развернется полевая кухня. Гости парка смогут покататься на лошадях, а самым смелым даже предложат подоить козу.