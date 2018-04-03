«Нужно срочно исправлять положение». Александр Лукашенко провёл совещание по развитию аграрной отрасли

Новости Беларуси. Александр Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил 3 апреля на республиканском семинаре-совещании по вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли.

Развитие агросектора – один из приоритетов государственной политики. Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность, подчеркнул глава государства. По производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции мы существенно превосходим страны СНГ. Валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год составила около 5 миллиардов долларов. Сумма внушительная, но задача выйти на 7 миллиардов. Остаются и другие вопросы. Сегодняшняя встреча – хорошая возможность обсудить и найти решение существующих проблем. Александр Лукашенко требует повышения продуктивности в молочном скотоводстве и повышения качества кормов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В животноводстве особая роль принадлежит молочному направлению. То, что оно является источником поступления денежных средств, хорошо. Плохо, что это единственный стабильный источник для очень многих хозяйств. У нас накоплен опыт интенсификации молочного производства. В ряде сельскохозяйственных организаций удой в среднем более 10 тонн молока. Но есть и обратные примеры, когда в отдельных хозяйствах в 2017 году не вышли даже на 1 800 литров. Такие факты просто недопустимы! Общая ситуация также настораживает. Неужели министр сельского хозяйства не видит, что количество заготавливаемых кормов растет, а улучшения продуктивности молочного стада такими темпами не наблюдается. Значит, кормов много, но они не те.

Выбранная силосно-концентратная система крайне затратна и наименее соответствует физиологическим потребностям коров. Нужно срочно исправлять положение. Разве это дело, что в 2017 году на построенных по программе молочно-товарных комплексах хозяйств «Челющевичи» Петриковского района, «Буденного» Кличевского, «Дрибин-агро» надоено только 1,5 тысячи килограммов молока от одной коровы. Куда это годится? Для чего мы тратили огромные средства, создавая эти молочно-товарные комплексы? Полагаю, что и вице-премьер, и Министерство сельского хозяйства, и особенно руководители областей должны детально разобраться в причинах низкой продуктивности скота на новых молочно-товарных фермах. В стране немало примеров, когда хозяйства в явно невыгодных почвенных условиях имеют более высокие результаты, чем те, которые расположены на плодородных землях.