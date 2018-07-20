«Принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены». Александр Лукашенко на совещании по оздоровлению предприятий АПК

Среди мер – конвертация долгов в акции или ценные бумаги, отсрочка и рассрочка платежей, дополнительные стимулы для инвесторов, упрощение некоторых процедур и даже передача действующему руководителю убыточного предприятия пакета акций в случае успешного выполнения бизнес-плана. А местные органы власти получат соответствующие полномочия.

Новости Беларуси. Как вывести на прибыльную работу проблемные сельхозпредприятия, обсудили на совещании у Президента. Правительство подготовило ряд новых предложений по их финансовому оздоровлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде чем подписать указ, проект которого на столе, я хочу услышать от губернаторов прежде всего и соответствующих членов правительства ответы на некоторые вопросы.

Во-первых, каковы перспективы развития сельхозпредприятий, поддержка которых осуществляется в рамках уже принятых решений. Мы уже столько принимаем решений по оздоровлению, так оздоравливаем сельхозпредприятия, что, казалось бы, все они должны быть прибыльными. Но чего-то не хватало – вот еще один нормативно-правовой акт. И вообще, снизилось ли количество неплатежеспособных субъектов хозяйствования после принятия мер ранее?

Во-вторых, всё ли, о чем мы с вами договаривались, реализовано в проекте указа? Не хотелось бы, чтобы мы тут опять в очередной раз начали умничать, а потом руководители предприятий на каком-то совещании у Президента встанут и в пух и в прах разнесут все ваши нормативно-правовые акты. То есть мы должны принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены. Я не говорю, что они абсолютно должны быть земными или, точнее сказать, документами сегодняшнего дня. Они должны смотреть в перспективу, но они не должны быть оторваны от той действительности, реальности, в которой мы с вами существуем.

И вообще, позволят ли они в полной мере использовать производственный потенциал проблемных организаций и вывести их на стабильную работу.