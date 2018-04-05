Мониторинг ситуации в АПК Беларуси начнётся 5 апреля. Каким вопросам уделят внимание?

Новости Беларуси. В Беларуси тщательно изучат ситуацию в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг начнется 5 апреля и охватит хозяйства по всей стране.

Специально для этого создана рабочая группа. В ее состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Аналогичные группы созданы и в каждой из областей.