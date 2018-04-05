Мониторинг ситуации в АПК Беларуси начнётся 5 апреля. Каким вопросам уделят внимание?

Новости Беларуси. В Беларуси тщательно изучат ситуацию в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг начнется 5 апреля и охватит хозяйства по всей стране.
Специально для этого создана рабочая группа. В ее состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Аналогичные группы созданы и в каждой из областей.
Основной акцент будет сделан на проблемных вопросах, озвученных на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли. Пятичасовая дискуссия на эту тему прошла 3 апреля во Дворце Независимости.
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Наряду с контролем за готовностью хозяйств к посевной кампании пристальное внимание будет уделено эффективному использованию материально-технической базы, наведению порядка на земле, фактам приписок, своевременной выплате зарплат, сохранности топлива. Руководителей, уличенных в бесхозяйственности, привлекут к ответственности.