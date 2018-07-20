Жители Гомеля и Гомельской области ехали домой из отпуска. Подробности жуткой аварии в Украине

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 5 белорусов в аварии в Украине. В результате ДТП еще 12 наших соотечественников получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия случилось около 5 часов утра. Микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик, который стоял на обочине. Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранители.

Елена Бережная, начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции Николаевской области:

12 человек пострадавших доставлены в больницу. Следователями установлены личности граждан, погибших и получивших травмы во время ДТП. Это все граждане Беларуси – жители Гомеля и Гомельской области.

Главное управление Национальном полиции Николаевской области организовало работу горячей линии, по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их родные и близкие в указанном списке.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам. Известно, что среди погибших – владелец фирмы, которая занималась пассажирскими перевозками.