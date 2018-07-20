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Жители Гомеля и Гомельской области ехали домой из отпуска. Подробности жуткой аварии в Украине

20 июля 2018 11:35
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 5 белорусов в аварии в Украине. В результате ДТП еще 12 наших соотечественников получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гомеля и Гомельской области ехали домой из отпуска. Подробности жуткой аварии в Украине-1

Трагедия случилось около 5 часов утра. Микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик, который стоял на обочине. Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранители.

Жители Гомеля и Гомельской области ехали домой из отпуска. Подробности жуткой аварии в Украине-4

Елена Бережная, начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции Николаевской области:
12 человек пострадавших доставлены в больницу. Следователями установлены личности граждан, погибших и получивших травмы во время ДТП. Это все граждане Беларуси – жители Гомеля и Гомельской области.

Главное управление Национальном полиции Николаевской области организовало работу горячей линии, по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их родные и близкие в указанном списке.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам. Известно, что среди погибших – владелец фирмы, которая занималась пассажирскими перевозками.

# Авария в Украине # происшествия # Елена Бережная # Фотофакт

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