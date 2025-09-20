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Трамп: США грозит шатдаун из-за отклонения бюджета Сенатом страны

20 сентября 2025 08:48
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Трамп: США грозит шатдаун из-за отклонения бюджета Сенатом страны-0

В США возникла угроза приостановки работы федерального правительства, пишет ТАСС.

По словам президента США Дональда Трампа шатдауна не получится избежать, если у республиканцев и демократов в американском Конгрессе к 1 октября не получится достигнуть согласия по законопроекту о продолжении финансирования работы федеральных властей. «Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрыта», – сообщил глава Белого дома. Он также указал, что выплаты ВС США и социальной направленности будут сохранены.

В случае шатдауна в США государственные органы страны останавливают свою деятельность.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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