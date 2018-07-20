«Жёсткий разговор состоялся, что должно быть качество». Русый о заготовке кормов и уборочной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал предложенные правительством меры по оздоровлению убыточных сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые инструменты вошли в проект указа, который 20 июля представили во Дворце Независимости. Среди предлагаемых мер – перевод долгов в акции или ценные бумаги, отсрочка платежей. Предусмотрены дополнительные стимулы и для инвесторов, упрощение некоторых процедур. И даже передача действующему руководителю убыточного предприятия пакета акций в случае успешного выполнения бизнес-плана.

Большая роль в этой работе отводится местной власти, так что полномочия губернаторов и председателей райисполкомов будут расширены. Перед тем, как принять решение, Александр Лукашенко поинтересовался у представителей местной власти мнением об эффективности предложенного документа. «Принимать наши решения таким образом, чтобы они были заземлены». Александр Лукашенко на совещании по оздоровлению предприятий АПК В Беларуси около 1300 сельхозорганизаций. Ряд из них уже проходит процедуру оздоровления в рамках ранее принятого указа Президента. Документ дает результаты. Платежеспособность уже восстановили почти 50 предприятий. Однако есть хозяйства, которые столкнулись с рядом сложностей на этом пути. Новые меры, по мнению правительства, помогут вывести их на устойчивую работу. В досудебном оздоровлении сегодня все еще нуждается 283 предприятия. Также на совещании обсудили ход уборочной кампании в стране.