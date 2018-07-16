Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции

Новости Беларуси. Звезда футбола Диего Марадона прилетел в Беларусь. О своих планах относительно будущего брестского футбола не только Марадона рассказал на пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диего Армандо Марадона, председатель правления ФК «Динамо-Брест»:

Мне кажется, этот проект очень серьезный. Если я завершу карьеру в Бресте, я останусь тут жить. Это был достойный мундиаль. Сейчас я хочу взять отпуск, чтобы увидеть семью и детей. Моя цель – создать в «Динамо» команду, которой смогут гордиться болельщики. Я уже даже переоделся, чтобы провести первую тренировку.