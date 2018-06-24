Во Львовской области произошло ДТП. Среди пострадавших есть белорусы

Новости Украины. 23 июня в ДТП во Львовской области один человек погиб, восемь – получили травмы. Авария случилась неподалёку от города Великие Мосты.

По предварительной информации областного управления Национальной полиции Украины, 59-летний водитель Skoda Octavia заснул за рулём, и транспортное средство оказалось на встречной полосе. В тот момент по дороге ехали Toyota и Mitsubishi, водители которых решили съехать в кювет, чтобы избежать столкновения. В этих машинах никто не пострадал.

Авария произошла с микроавтобусом Volkswagen LT, за рулём которого находился 35-летний житель Волынской области. В транспортном средстве ехали девять пассажиров. От несовместимых с жизнью травм скончалась женщина, ещё семь человек были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя Skoda.

По сведениям украинских СМИ, пассажирами микроавтобуса были белорусы. Утром 24 июня информацию подтвердило МИД Беларуси, добавив, что личности пострадавших установлены.

Обстоятельства произошедшего выясняются.