Чипирование и помощь бездомным: как заботятся о животных в Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»

Гуманное отношение к питомцам – неотъемлемая часть культуры современного общества. Но все ли помнят об этом? В Беларуси действует закон, который регулирует вопросы обращения с животными. Гости программы «Большой город» разберутся в нормах: правовых и человеческих. Смотрите ток-шоу 21 сентября в 10:00.

Отношение к животным – это зеркало человеческой души. Какое отражение в нем видят наши современники? Разберемся в нормах законодательства. Чипировать или нет? Что по этому поводу думают специалисты?

Очень легко и оперативно можно разыскать владельца данного животного. Что делать, если вы чувствуете желание и готовность помогать бездомным животным? Самая актуальная для нас помощь – это новые владельцы.