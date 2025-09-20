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Чипирование и помощь бездомным: как заботятся о животных в Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»

20 сентября 2025 09:01
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Гуманное отношение к питомцам – неотъемлемая часть культуры современного общества. Но все ли помнят об этом? В Беларуси действует закон, который регулирует вопросы обращения с животными. Гости программы «Большой город» разберутся в нормах: правовых и человеческих. Смотрите ток-шоу 21 сентября в 10:00.

Чипирование и помощь бездомным: как заботятся о животных в Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Отношение к животным – это зеркало человеческой души. Какое отражение в нем видят наши современники? Разберемся в нормах законодательства. Чипировать или нет? Что по этому поводу думают специалисты? 

Чипирование и помощь бездомным: как заботятся о животных в Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Очень легко и оперативно можно разыскать владельца данного животного.

Что делать, если вы чувствуете желание и готовность помогать бездомным животным? 

Самая актуальная для нас помощь – это новые владельцы. 

Чипирование и помощь бездомным: как заботятся о животных в Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Гуманность или жестокость? Равнодушие или участие? В гранях человечности по отношению к животным разберемся вместе. Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10.00.

# Животные # Домашние животные

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