Зачем британский производитель одежды сжёг свою продукцию на 36 млн долларов?

Новости Великобритании. Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – в прямом смысле слова – сжег свои вещи, не проданные в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их примерная стоимость – 36 миллионов долларов. Таким способом производитель защищает свое имя и интеллектуальную собственность.

Как заявили представители бренда, сжигать непроданную одежду необходимо, поскольку философия марки не может допустить, чтобы вещи попали на черные рынки по сниженным ценам. Всю энергию, полученную от уничтожения вещей, направили на производство.