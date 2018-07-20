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В Украине белорусский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли

20 июля 2018 07:19
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Новости Украины. Утром 20 июля в Украине столкнулись грузовик и рейсовый микроавтобус Одесса – Гомель. Пять человек погибли, ещё 12 – госпитализированы.  

Как сообщает полиция Николаевской области, авария случилась на 289 км трассы Киев – Одесса, неподалёку от посёлка Кривое Озеро. Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией врезался в грузовик. По предварительным сведениям, из-за неисправности фура стояла на обочине.  

В Украине белорусский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли-1

Фото: Национальная полиция Украины  

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира иномарки. Ещё 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Данные потерпевших устанавливаются, информация об аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований.  

В Украине белорусский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли-4

Фото: Национальная полиция Украины  

Выясняются обстоятельства случившегося. Будет назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.  

Летом 2018 года под Одессой Citroen с белорусскими номерами попал в ДТП.  

Погиб 4-летний ребёнок – здесь подробнее.  

# Авария в Украине # происшествия

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