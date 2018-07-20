В Украине белорусский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли

Новости Украины. Утром 20 июля в Украине столкнулись грузовик и рейсовый микроавтобус Одесса – Гомель. Пять человек погибли, ещё 12 – госпитализированы.

Как сообщает полиция Николаевской области, авария случилась на 289 км трассы Киев – Одесса, неподалёку от посёлка Кривое Озеро. Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией врезался в грузовик. По предварительным сведениям, из-за неисправности фура стояла на обочине.