В Заславле лучшие аграрии Минской области отмечают «Дажынкі»

Аграрии Гродненской области, а параллельно и Минской отмечают «Дажынкі». Хлеборобы столичной области уже собираются в древнем Заславле, чтобы окунутся в праздник, который они заслужили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фестивале-ярмарке подведут итоги жатвы. Центральный регион в этом сезоне достигла высоких результатов и стал лидером по намолоту зерновых и рапса. Хлебный каравай превысил 2,5 миллиона тонн. По традиции на «Дажынках» будут чествовать передовиков жатвы. К фестивалю Заславль заиграл новыми красками. Благоустроили улицы, социальные объекты, также появились новые локации: молодежный парк, экотропа, муралы об истории Заславля. Также для жителей и гостей праздника открыли музей под открытым небом «Заславль в эпохах», аналогов которому нет в стране.

Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:

Строительство пляжа, пляжной зоны в городе – это тоже новый объект совершенно. Строительство новой площади, реконструкция старой части и реконструкция центральной площади полностью перешла. Улица Замковая – это улица, которая ведет к храму, Спасо-Преображенскому кафедральному собору. Она тоже была подвергнута изменениям. У нас поменялось освещение на всех центральных улицах. Расширили максимально парковочные места. Возле учреждения образования мы сделали такие новые пешеходные связи. У нас впервые появилась в области такая разметка, которую на сегодняшний день видят горожане. В том числе место для высадки и посадки детей возле учреждения образования.

Торговля, интерактивные зоны, ярмарка мастеров – будут доступны на протяжении дня. В полдень начнется фестиваль исторической реконструкции. Торжественная церемония награждения лучших аграриев области, запланирована ближе к вечеру. Она пройдет на центральной площади. Здесь же состоится концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. В 21:30 небо над Заславлем украсит красочный фейерверк.