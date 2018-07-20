200 тонн золота на борту? В водах Южной Кореи нашли затонувший военный корабль Российской империи

Крейсер «Дмитрий Донской» флота Его императорского величества Николая ІІ затонул 113 лет назад. Историки и археологи утверждают, что именно на этом корабле перевозили 200 тонн золота, и именно сейчас оно покоится под обломками корабля. Его планируется поднять на поверхность уже нынешней осенью.

Компания обещает передать половину сокровищ, если таковые будут найдены на борту судна, российскому правительству. Оставшиеся средства потратят на туристические проекты.