«Что происходит»: Октябрьская революция 1917 года

Новости Беларуси. 2017 год полон удивительных юбилейных дат для Беларуси. В сентябре мы отметили юбилей Минска, а также 500-летие книгопечатания в Беларуси. Наши великие классики, Якуб Колас и Янка Купала, также отмечают юбилей в 2017 году. А 7 ноября – грандиозная дата: 100 лет Великой Октябрьской революции. Для кого-то «великой», а для кого-то это действительно слово с большой буквы. Как мы будем отмечать этот праздник? И какой смысл мы вкладываем для себя лично и для страны? Ответы в ток-шоу «Что происходит».

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