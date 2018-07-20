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5 белорусов погибли, 12 получили ранения. Микроавтобус Одесса-Гомель попал в страшную аварию в Украине

20 июля 2018 08:42
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Новости Беларуси. 5 белорусов погибли и еще 12 получили ранения в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это утро стало роковым для наших туристов. Около 5 часов утра микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик. Из-за поломки он остановился с правой стороны проезжей части.

5 белорусов погибли, 12 получили ранения. Микроавтобус Одесса-Гомель попал в страшную аварию в Украине-1

Трагедия произошла на трассе Киев-Одесса возле поселка Кривое Озеро. На месте аварии продолжает работать украинская полиция.

Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам. Известно, что среди погибших был владелец фирмы, которая занималась пассажирскими перевозками.

# Авария в Украине # происшествия # Фотофакт

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