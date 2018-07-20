5 белорусов погибли, 12 получили ранения. Микроавтобус Одесса-Гомель попал в страшную аварию в Украине

Новости Беларуси. 5 белорусов погибли и еще 12 получили ранения в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это утро стало роковым для наших туристов. Около 5 часов утра микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик. Из-за поломки он остановился с правой стороны проезжей части.