5 белорусов погибли, 12 получили ранения. Микроавтобус Одесса-Гомель попал в страшную аварию в Украине

Новости Беларуси. 5 белорусов погибли и еще 12 получили ранения в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это утро стало роковым для наших туристов. Около 5 часов утра микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик. Из-за поломки он остановился с правой стороны проезжей части.
Трагедия произошла на трассе Киев-Одесса возле поселка Кривое Озеро. На месте аварии продолжает работать украинская полиция.
Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам. Известно, что среди погибших был владелец фирмы, которая занималась пассажирскими перевозками.