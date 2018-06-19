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Почти 60 миллионов рублей выделят регионам для расчётов с МАЗ и МТЗ

19 июня 2018 15:55
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Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Беларуси получат помощь в оплате приобретенной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство поддержит 300 организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им минским автомобильным и тракторным заводами.

Кредиты областным бюджетам почти на 60 миллионов рублей будут предоставлены за счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января. Больше всего – 21,5 миллион – получит Витебская область, меньше всего направят в Гомельскую – до 2 миллионов. Бюджетные кредиты будут выдаваться под 1 % годовых и должны быть погашены до конца 2020 года.

Почти 60 миллионов рублей выделят регионам для расчётов с МАЗ и МТЗ-1

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Сергей Савицкий

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