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Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов

20 июля 2018 09:34
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Новости Беларуси. В Бресте создали мультфильм для безвизовых туристов. Познавательный ролик длится немногим более минуты.  

Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.  

Видео размещено на YouTube-канале, который, похоже, был создан специально для загрузки мультфильма. Ролик представлен на трёх языках: польском, английском и русском. Поскольку канал новый, похвастаться большим количеством просмотров ролик не может, но за две недели его посмотрели почти тысячу раз.  

Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.  

Мультфильм начинается с краткого описания достопримечательностей Брестской области и областного центра. Туристы смогут увидеть Брестскую крепость, Беловежскую пущу, множество спортивных объектов и, внимание, при особом везении – Диего Марадону.  

В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову  

После этого в ролике рассказывается порядок действий для благополучного посещения Беларуси без визы.  

Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.  

Помимо упомянутых в мультфильме достопримечательностей, в Бресте туристы могут увидеть настоящего фонарщика. Вот уже 9 лет мужчина зажигает по вечерам фонари, пока находящиеся в городе люди наблюдают за этим.  

Брестский фонарщик так понравился людям, что у него даже появился собственный уголок с различными предметами. Здесь же можно примерить форменный сюртук или фуражку. Согласно легенде, если оторвать и съесть пуговицу фонарщика, то человеку улыбнётся удача. Разумеется, туристы не будут жевать металл, для этих целей предназначена шоколадная пуговица – здесь подробности.  

Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.  

Следующий год знаковый для Бреста. В 2019-ом областной центр отпразднует своё 1000-летие. К этой дате телеканал СТВ презентовал 5 видеооткрыток, показывающих западные ворота Беларуси через человеческие лица и хорошо знакомые всем места. В них тесно переплелись история и современность, брестские актёры и простые жители города, убелённые сединой старики и юное поколение. Видео уже набрало более 9 тысяч просмотров (посмотреть ролик можно здесь).  

# Туризм # Культура # Диего Марадона # Видеофакт

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