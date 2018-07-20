Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов

Новости Беларуси. В Бресте создали мультфильм для безвизовых туристов. Познавательный ролик длится немногим более минуты.
Новости Беларуси. В Бресте создали мультфильм для безвизовых туристов. Познавательный ролик длится немногим более минуты.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.
Видео размещено на YouTube-канале, который, похоже, был создан специально для загрузки мультфильма. Ролик представлен на трёх языках: польском, английском и русском. Поскольку канал новый, похвастаться большим количеством просмотров ролик не может, но за две недели его посмотрели почти тысячу раз.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.
Мультфильм начинается с краткого описания достопримечательностей Брестской области и областного центра. Туристы смогут увидеть Брестскую крепость, Беловежскую пущу, множество спортивных объектов и, внимание, при особом везении – Диего Марадону.
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После этого в ролике рассказывается порядок действий для благополучного посещения Беларуси без визы.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.
Помимо упомянутых в мультфильме достопримечательностей, в Бресте туристы могут увидеть настоящего фонарщика. Вот уже 9 лет мужчина зажигает по вечерам фонари, пока находящиеся в городе люди наблюдают за этим.
Брестский фонарщик так понравился людям, что у него даже появился собственный уголок с различными предметами. Здесь же можно примерить форменный сюртук или фуражку. Согласно легенде, если оторвать и съесть пуговицу фонарщика, то человеку улыбнётся удача. Разумеется, туристы не будут жевать металл, для этих целей предназначена шоколадная пуговица – здесь подробности.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Сектор туризма Никитюк Д.В.
Следующий год знаковый для Бреста. В 2019-ом областной центр отпразднует своё 1000-летие. К этой дате телеканал СТВ презентовал 5 видеооткрыток, показывающих западные ворота Беларуси через человеческие лица и хорошо знакомые всем места. В них тесно переплелись история и современность, брестские актёры и простые жители города, убелённые сединой старики и юное поколение. Видео уже набрало более 9 тысяч просмотров (посмотреть ролик можно здесь).