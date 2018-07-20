Беловежская пуща, Брестская крепость и Марадона: в Бресте создали весёлый ролик для туристов

Видео размещено на YouTube-канале, который, похоже, был создан специально для загрузки мультфильма. Ролик представлен на трёх языках: польском, английском и русском. Поскольку канал новый, похвастаться большим количеством просмотров ролик не может, но за две недели его посмотрели почти тысячу раз.

После этого в ролике рассказывается порядок действий для благополучного посещения Беларуси без визы.

Помимо упомянутых в мультфильме достопримечательностей, в Бресте туристы могут увидеть настоящего фонарщика. Вот уже 9 лет мужчина зажигает по вечерам фонари, пока находящиеся в городе люди наблюдают за этим.

Брестский фонарщик так понравился людям, что у него даже появился собственный уголок с различными предметами. Здесь же можно примерить форменный сюртук или фуражку. Согласно легенде, если оторвать и съесть пуговицу фонарщика, то человеку улыбнётся удача. Разумеется, туристы не будут жевать металл, для этих целей предназначена шоколадная пуговица – здесь подробности.