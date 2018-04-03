Александр Лукашенко на совещании по АПК: «Каждый должен шевелиться и зарабатывать деньги»

Новости Беларуси. О значимости сельского хозяйства в стране 3 апреля говорили на большом совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости пригласили ученых, глав регионов, руководителей предприятий и хозяйств. Обстоятельный разговор о том, как поднимать село и повышать эффективность аграрной отрасли, продолжался около пяти часов. Роль науки в развитии АПК, объединение предприятий, подготовка кадров, вопросы финансирования, а также создание «деревни будущего» – и это лишь некоторые темы. Евгений Горин подробнее о новых подходах к ведению дел на земле.

Евгений Горин, СТВ:

Для Беларуси сельское хозяйство – важнейший сектор экономики. Не только с точки зрения наполнения прилавков продовольственных магазинов или экспортной валютной выручки. Сегодня в этом секторе работает около миллиона белорусов. То есть это самая «народная» часть национальной экономики.

Сегодняшнее совещание – продолжение серии системных встреч по совершенствованию тех или иных отраслей. Уже наметили основную работу в ЖКХ, образовании, науке. Форматы разные, но одинаково эффективные. Теперь на повестке агропромышленный комплекс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие – это политика и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит. От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране. Главное – Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность. И это важнейший фактор нашей независимости. Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды, самых необходимых для народа. Какая бы была у нас независимость и где бы мы сегодня были? Перед кем стояли на коленях?

Действительно, после развала Союза в Беларуси были времена, когда не было денег даже чтобы купить зерно для страны. Ну а сегодня по производству сельхозпродукции на душу населения Беларусь сильно опережает другие страны СНГ.

Александр Лукашенко:

Валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год (только учтенная) составила более 5 миллиардов долларов США. Однако задача по достижению показателя в 7 миллиардов долларов не снята. В минувшем году получен хороший урожай зерна, рапса, сахарной свеклы. Сформирована неплохая сырьевая база. В целом за 2017 год достигнут прирост по сравнению с предыдущим по основным показателям производства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Но сегодня разговор надо вести не об успехах аграриев, а об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на более высокие рубежи.

Если говорить о «белом золоте» Беларуси – молоке – то в мире сейчас его перепроизводство. Оно уже начало перенасыщать внешние рынки. Поэтому нужно приспосабливаться к этим условиям, удешевлять стоимость производства. Здесь с чиновниками согласны и рыночники-частники.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Конкурентоспособность нашей продукции может быть достигнута за счет снижения себестоимости сырья и затрат на его переработку. Только в этом случае в длительной перспективе мы можем быть конкурентоспособными. Второе. Нам давно пора перейти от конкуренции на внутреннем рынке к объединению и специализации для конкуренции на внешних рынках.

Александр Лукашенко:

Тут мне в предыдущем докладе написали, что скотину, корову надо держать четыре года максимум. Может, я уже отстал – жизнь идет быстро. Вы знаете, что я не ради денег имею небольшую ферму. И прочитав доклад думаю: пойду-ка я посмотрю, что у меня на ферме. Спрашиваю у обычной доярки, которая из деревни рядом, из Острошицкого Городка, работала всегда на ферме. И там не супер кто-то, технологии простые, крестьянские. Спрашиваю: а сколько корове этой (посмотрел – вымя огромное)? «Одиннадцатый год». Я думаю: а что же мне пишет министр? Говорю: «А сколько она молока дает?» В период пика, после растела и выхода на пастбище – 45 литров, 4,5 ведра. Кобяков с правительством и администрация Кочановой успешно поедают это молоко, никто не заболел.

Белорусская корова в среднем дает 4500-5000 литров молока. Этой тенденции уже 10 лет, и ее никак не переломить. Надои должны быть выше, а это – развитие кормовой базы. Хватает примеров, когда хозяйства в явно невыгодных почвенных условиях имеют более высокие результаты, чем на плодородных землях.

Александр Лукашенко:

Например, предприятие «Прогресс 2010» Копыльского района на отличных почвах с оценкой пашни почти в 50 баллов в 2017 году получило 4720 килограммов молока от коровы. А в Малоритском районе у СПК «Доропеевичи» почвы вдвое хуже (23 балла), но за 2017 год в среднем от коровы надоено 8350 килограммов, почти в два раза больше. Инвестиции в модернизацию молочной отрасли дали положительные результаты. Почти 40 % молочнотоварных ферм работают по современным технологиям. Но немало их еще остается недостроенными. Требования к правительству и облисполкомам прежние: до конца этой пятилетки следует завершить все начатое строительство на таких фермах с целью создания молочно-товарных комплексов!

К сожалению, и поголовье коров увеличивается низкими темпами. Это не только минус в молочке, но и упущенная выгода по продажам нетелей на внешние рынки. Александр Лукашенко:

Где бы я ни бывал, последний раз – в Грузии, первое, что они меня шепотом попросили за рамками наших переговоров: «Помогите с племенным скотом». Платят бешеные деньги в валюте. Наверное, хотят развивать сельское хозяйство.

Александр Лукашенко заострил внимание на том, как выполняются его поручения. Те же молочно-товарные комплексы: построили 1110, а задание было – 1800. Чиновники забыли, а Президент помнит все. Александр Лукашенко:

У меня хорошая память для контроля собственных поручений. Я вам обоим и губернаторам поручил занять наши пойменные пространства скотом. Ну ладно, не вырастили вы мраморного мяса. Или уже накормили народ и соседнее государство, где бешеный спрос на подобную продукцию? Но коз и овец вы можете там разводить, чтобы удовлетворить свои потребности? Вы же на 5 миллиардов с лишним продали, а таких товаров завезли почти на 5. Это что, нормально?

В каждом сельхозрайоне должна быть четкая специализация по выращиванию той или иной продукции. Научно обоснованные посевы принесут более эффективный результат. Александр Лукашенко:

Вы говорите, что нужна «диктатура технологий»? Она будет в форме законодательного акта, и такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения. Если вы скажете, что это не рыночно, я вам скажу, что ой как рыночно. Потому что государство отвечает за плодородие земли, прежде всего – в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве главная задача государства – всех вас – плодородие земли.

В 2017 году экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 16 %. Чтобы сохранить динамику, надо искать и новые ниши. Александр Лукашенко:

Проникать на внешние рынки с традиционной номенклатурой изделий становится все сложнее. Следует организовать на основе глубокой переработки сырья производство не только качественной, но и оригинальной продукции. И вот разговоры в парламенте про экологически чистую продукцию – это к месту. Людей в мире богатых очень много, которые не жалеют денег на собственное здоровье. А здоровье – это прежде всего питание, и они готовы платить бешеные деньги за абсолютно чистую продукцию. К концу года покажете мне, сколько вы такой продукции произвели и где. МВД, Госконтроль и генпрокуратура обозначили болевые точки сельского хозяйства. Их хватает, но все поправимо при правильном подходе.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

До 30 % преступлений, выявленных в сфере сельского хозяйства, связаны с внесением недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность. В большинстве случаев к уголовной ответственности привлекаются руководители и специалисты низшего звена. Вместе с тем основными инициаторами приписок являются вышестоящие руководители, понуждающие нижестоящих исполнителей к противоправным действиям под угрозой наступления негативных последствий в случае их невыполнения.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Невыполнение этих поручений главы государства, как я уже выразился, идущих от земли, откидывает сельскохозяйственное производство на ступень назад. К сожалению, нас могут вытеснить с этого рынка наши ближайшие конкуренты. Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Не решена проблема своевременности выплаты заработной платы. По состоянию на 1 марта 2018 года просроченная задолженность допущена в 129 организациях АПК и составила 5 миллионов 733 тысячи рублей. В этом году экономических преступлений в сельском хозяйстве фиксируется больше. Уже 725.