Александр Лукашенко на совещании по АПК: «Каждый должен шевелиться и зарабатывать деньги»

Новости Беларуси. О значимости сельского хозяйства в стране 3 апреля говорили на большом совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О значимости сельского хозяйства в стране 3 апреля говорили на большом совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили ученых, глав регионов, руководителей предприятий и хозяйств. Обстоятельный разговор о том, как поднимать село и повышать эффективность аграрной отрасли, продолжался около пяти часов. Роль науки в развитии АПК, объединение предприятий, подготовка кадров, вопросы финансирования, а также создание «деревни будущего» – и это лишь некоторые темы.
Евгений Горин подробнее о новых подходах к ведению дел на земле.
Евгений Горин, СТВ:
Для Беларуси сельское хозяйство – важнейший сектор экономики. Не только с точки зрения наполнения прилавков продовольственных магазинов или экспортной валютной выручки. Сегодня в этом секторе работает около миллиона белорусов. То есть это самая «народная» часть национальной экономики.
Сегодняшнее совещание – продолжение серии системных встреч по совершенствованию тех или иных отраслей. Уже наметили основную работу в ЖКХ, образовании, науке. Форматы разные, но одинаково эффективные. Теперь на повестке агропромышленный комплекс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие – это политика и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит.
От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране. Главное – Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность. И это важнейший фактор нашей независимости. Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды, самых необходимых для народа. Какая бы была у нас независимость и где бы мы сегодня были? Перед кем стояли на коленях?
Действительно, после развала Союза в Беларуси были времена, когда не было денег даже чтобы купить зерно для страны. Ну а сегодня по производству сельхозпродукции на душу населения Беларусь сильно опережает другие страны СНГ.
Александр Лукашенко:
Валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год (только учтенная) составила более 5 миллиардов долларов США. Однако задача по достижению показателя в 7 миллиардов долларов не снята.
В минувшем году получен хороший урожай зерна, рапса, сахарной свеклы. Сформирована неплохая сырьевая база. В целом за 2017 год достигнут прирост по сравнению с предыдущим по основным показателям производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Но сегодня разговор надо вести не об успехах аграриев, а об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на более высокие рубежи.
Если говорить о «белом золоте» Беларуси – молоке – то в мире сейчас его перепроизводство. Оно уже начало перенасыщать внешние рынки. Поэтому нужно приспосабливаться к этим условиям, удешевлять стоимость производства. Здесь с чиновниками согласны и рыночники-частники.
Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:
Конкурентоспособность нашей продукции может быть достигнута за счет снижения себестоимости сырья и затрат на его переработку. Только в этом случае в длительной перспективе мы можем быть конкурентоспособными. Второе. Нам давно пора перейти от конкуренции на внутреннем рынке к объединению и специализации для конкуренции на внешних рынках.
Александр Лукашенко:
Тут мне в предыдущем докладе написали, что скотину, корову надо держать четыре года максимум. Может, я уже отстал – жизнь идет быстро. Вы знаете, что я не ради денег имею небольшую ферму. И прочитав доклад думаю: пойду-ка я посмотрю, что у меня на ферме. Спрашиваю у обычной доярки, которая из деревни рядом, из Острошицкого Городка, работала всегда на ферме. И там не супер кто-то, технологии простые, крестьянские. Спрашиваю: а сколько корове этой (посмотрел – вымя огромное)? «Одиннадцатый год». Я думаю: а что же мне пишет министр? Говорю: «А сколько она молока дает?» В период пика, после растела и выхода на пастбище – 45 литров, 4,5 ведра. Кобяков с правительством и администрация Кочановой успешно поедают это молоко, никто не заболел.
Белорусская корова в среднем дает 4500-5000 литров молока. Этой тенденции уже 10 лет, и ее никак не переломить. Надои должны быть выше, а это – развитие кормовой базы. Хватает примеров, когда хозяйства в явно невыгодных почвенных условиях имеют более высокие результаты, чем на плодородных землях.
Александр Лукашенко:
Например, предприятие «Прогресс 2010» Копыльского района на отличных почвах с оценкой пашни почти в 50 баллов в 2017 году получило 4720 килограммов молока от коровы. А в Малоритском районе у СПК «Доропеевичи» почвы вдвое хуже (23 балла), но за 2017 год в среднем от коровы надоено 8350 килограммов, почти в два раза больше.
Инвестиции в модернизацию молочной отрасли дали положительные результаты. Почти 40 % молочнотоварных ферм работают по современным технологиям. Но немало их еще остается недостроенными. Требования к правительству и облисполкомам прежние: до конца этой пятилетки следует завершить все начатое строительство на таких фермах с целью создания молочно-товарных комплексов!
К сожалению, и поголовье коров увеличивается низкими темпами. Это не только минус в молочке, но и упущенная выгода по продажам нетелей на внешние рынки.
Александр Лукашенко:
Где бы я ни бывал, последний раз – в Грузии, первое, что они меня шепотом попросили за рамками наших переговоров: «Помогите с племенным скотом». Платят бешеные деньги в валюте. Наверное, хотят развивать сельское хозяйство.
Александр Лукашенко заострил внимание на том, как выполняются его поручения. Те же молочно-товарные комплексы: построили 1110, а задание было – 1800. Чиновники забыли, а Президент помнит все.
Александр Лукашенко:
У меня хорошая память для контроля собственных поручений. Я вам обоим и губернаторам поручил занять наши пойменные пространства скотом. Ну ладно, не вырастили вы мраморного мяса. Или уже накормили народ и соседнее государство, где бешеный спрос на подобную продукцию? Но коз и овец вы можете там разводить, чтобы удовлетворить свои потребности? Вы же на 5 миллиардов с лишним продали, а таких товаров завезли почти на 5. Это что, нормально?
В каждом сельхозрайоне должна быть четкая специализация по выращиванию той или иной продукции. Научно обоснованные посевы принесут более эффективный результат.
Александр Лукашенко:
Вы говорите, что нужна «диктатура технологий»? Она будет в форме законодательного акта, и такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения. Если вы скажете, что это не рыночно, я вам скажу, что ой как рыночно. Потому что государство отвечает за плодородие земли, прежде всего – в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве главная задача государства – всех вас – плодородие земли.
В 2017 году экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 16 %. Чтобы сохранить динамику, надо искать и новые ниши.
Александр Лукашенко:
Проникать на внешние рынки с традиционной номенклатурой изделий становится все сложнее. Следует организовать на основе глубокой переработки сырья производство не только качественной, но и оригинальной продукции.
И вот разговоры в парламенте про экологически чистую продукцию – это к месту. Людей в мире богатых очень много, которые не жалеют денег на собственное здоровье. А здоровье – это прежде всего питание, и они готовы платить бешеные деньги за абсолютно чистую продукцию. К концу года покажете мне, сколько вы такой продукции произвели и где.
МВД, Госконтроль и генпрокуратура обозначили болевые точки сельского хозяйства. Их хватает, но все поправимо при правильном подходе.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
До 30 % преступлений, выявленных в сфере сельского хозяйства, связаны с внесением недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность. В большинстве случаев к уголовной ответственности привлекаются руководители и специалисты низшего звена. Вместе с тем основными инициаторами приписок являются вышестоящие руководители, понуждающие нижестоящих исполнителей к противоправным действиям под угрозой наступления негативных последствий в случае их невыполнения.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Невыполнение этих поручений главы государства, как я уже выразился, идущих от земли, откидывает сельскохозяйственное производство на ступень назад. К сожалению, нас могут вытеснить с этого рынка наши ближайшие конкуренты.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Не решена проблема своевременности выплаты заработной платы. По состоянию на 1 марта 2018 года просроченная задолженность допущена в 129 организациях АПК и составила 5 миллионов 733 тысячи рублей.
В этом году экономических преступлений в сельском хозяйстве фиксируется больше. Уже 725.
Александр Лукашенко:
Проведите контрольные проверки немедленно. И самым жестоким образом, вплоть до демонстративной посадки, наказать виновных по всем тем фактам, которые были изложены. Мне доложите лично, какие были приняты решения. Хватит разговаривать на эти темы. Проведите контрольные проверки и приведите всех в чувство. Если последуют увольнения – декрет № 5. Пусть едут в Россию и там работают. Там их научат быстро работать.
Второе. Игорь Анатольевич, мы с вами договаривались: до 15 апреля всю технику – на линейку готовности. Как это было в советские времена: приезжает руководитель подразделения ГАИ, милиции, начальник милиции, надо спланировать таким образом, хозяйств сейчас немного в стране. Руководителям по стойке смирно докладывают: по бухгалтерскому учету числится столько. Идете и смотрите всю технику. Не дай Бог будет разукомплектованная – естественно, по вине конкретных лиц – немедленно к ответственности.