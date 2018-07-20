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Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах

20 июля 2018 13:05
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Новости Беларуси. 16 июля в Бресте местные жители спасали лебединое семейство. В микрорайоне Речица на птиц попали нефтепродукты.  

Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах-1

Фото: brest.greenbelarus.info  

По сведениям сообщества соцсети «ВКонтакте», двое взрослых лебедей и пять птенцов побывали в загрязнённой канаве. Зоозащитники сообщили о случившемся спасателям и природоохранной инспекции.  

Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах-4

Фото: brest.greenbelarus.info  

Прибывшие на вызов подразделения МЧС поставили плавучие заграждения и рассыпали сорбенты, которые должны впитать нефтепродукты.  

«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя  

Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах-7

Фото: brest.greenbelarus.info  

Несколько местных жителей и команда волонтёров-орнитологов отмыли пострадавших птиц. Одного лебедя спасти не удалось.  

Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах-10

Фото: brest.greenbelarus.info  

В мае 2018 года в Минске на проспекте Победителей образовалась небольшая пробка. Причина была в переходившем дорогу утином семействе – здесь подробнее.  

Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах-13

Фото: brest.greenbelarus.info  

Месяцем позже в Пружанах сотрудники ГАИ сопровождали лебедей. 

Птицы шли по проезжей части к озеру (читать далее).  

# Человек и животные # общество # Фотофакт

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