Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах

Новости Беларуси. 16 июля в Бресте местные жители спасали лебединое семейство. В микрорайоне Речица на птиц попали нефтепродукты.
Новости Беларуси. 16 июля в Бресте местные жители спасали лебединое семейство. В микрорайоне Речица на птиц попали нефтепродукты.
Фото: brest.greenbelarus.info
По сведениям сообщества соцсети «ВКонтакте», двое взрослых лебедей и пять птенцов побывали в загрязнённой канаве. Зоозащитники сообщили о случившемся спасателям и природоохранной инспекции.
Фото: brest.greenbelarus.info
Прибывшие на вызов подразделения МЧС поставили плавучие заграждения и рассыпали сорбенты, которые должны впитать нефтепродукты.
«Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя
Фото: brest.greenbelarus.info
Несколько местных жителей и команда волонтёров-орнитологов отмыли пострадавших птиц. Одного лебедя спасти не удалось.
Фото: brest.greenbelarus.info
В мае 2018 года в Минске на проспекте Победителей образовалась небольшая пробка. Причина была в переходившем дорогу утином семействе – здесь подробнее.
Фото: brest.greenbelarus.info
Месяцем позже в Пружанах сотрудники ГАИ сопровождали лебедей.
Птицы шли по проезжей части к озеру (читать далее).