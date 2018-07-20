Неравнодушные люди спасли лебедей в Бресте. Птицы испачкались в нефтепродуктах

Новости Беларуси. 16 июля в Бресте местные жители спасали лебединое семейство. В микрорайоне Речица на птиц попали нефтепродукты.

Фото: brest.greenbelarus.info

По сведениям сообщества соцсети «ВКонтакте», двое взрослых лебедей и пять птенцов побывали в загрязнённой канаве. Зоозащитники сообщили о случившемся спасателям и природоохранной инспекции.

Фото: brest.greenbelarus.info

Прибывшие на вызов подразделения МЧС поставили плавучие заграждения и рассыпали сорбенты, которые должны впитать нефтепродукты. «Плакать буду, это точно». Неравнодушная семейная пара из Дятлово спасла раненого лебедя

Фото: brest.greenbelarus.info

Несколько местных жителей и команда волонтёров-орнитологов отмыли пострадавших птиц. Одного лебедя спасти не удалось.

Фото: brest.greenbelarus.info

В мае 2018 года в Минске на проспекте Победителей образовалась небольшая пробка. Причина была в переходившем дорогу утином семействе – здесь подробнее.

Фото: brest.greenbelarus.info