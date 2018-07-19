На гродненской трассе водитель уснул за рулём и вылетел в кукурузное поле

Новости Беларуси. Съехал с дороги. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кукурузное поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Съехал с дороги. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кукурузное поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось на гродненской трассе вблизи деревни Хатежино.
По предварительной информации 29-летний водитель был усталый и возможно заснул за рулем. В результате пострадала 57-летняя пассажирка. Она – в больнице.