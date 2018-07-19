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На гродненской трассе водитель уснул за рулём и вылетел в кукурузное поле

19 июля 2018 18:30
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Новости Беларуси. Съехал с дороги. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кукурузное поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На гродненской трассе водитель уснул за рулём и вылетел в кукурузное поле-1

Происшествие случилось на гродненской трассе вблизи деревни Хатежино.

На гродненской трассе водитель уснул за рулём и вылетел в кукурузное поле-4

По предварительной информации 29-летний водитель был усталый и возможно заснул за рулем. В результате пострадала 57-летняя пассажирка. Она – в больнице.

На гродненской трассе водитель уснул за рулём и вылетел в кукурузное поле-7

# Авария # происшествия # Фотофакт

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