Осенние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Минске

Самые крупные площадки с наибольшим ассортиментом расположится возле Дворца спорта и Чижовка-Арены. Торговые ряды будут встречать покупателей каждые выходные. Продукцию в столицу везут фермеры, крупные сельхозпредприятия, переработчики и организации Белкоопсоюза.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Ярмарки выходного дня продлятся у нас до 7 декабря, если нам, конечно, позволят погодные условия. Потому что для всех участников и для наших жителей, потребителей плодоовощной продукции, хочу напомнить, что реализация овощей на открытом воздухе разрешается при наружной температуре воздуха не ниже нуля градуса. Отечественная продукция, не только плодоовощная, но и продукция, которая изготавливается предприятиями системы Белкоопсоюза, пользуется повышенным спросом у наших жителей, поэтому конечно же, мы хотим совместить приятное с полезным. Позволить нашим жителям приобрести качественную продукцию по доступным ценам.

Также в столице начинают работать ежедневные районные ярмарки. Всего для них определено около сотни площадок. В основном торговля овощами и фруктами будет вестись на дворовых территориях.