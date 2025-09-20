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Осенние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Минске

20 сентября 2025 08:33
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Сезон свежих овощей и фруктов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки сегодня, 20 сентября, начинаются в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Минске-2

Самые крупные площадки с наибольшим ассортиментом расположится возле Дворца спорта и Чижовка-Арены. Торговые ряды будут встречать покупателей каждые выходные. Продукцию в столицу везут фермеры, крупные сельхозпредприятия, переработчики и организации Белкоопсоюза.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки начинаются в Минске-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Ярмарки выходного дня продлятся у нас до 7 декабря, если нам, конечно, позволят погодные условия. Потому что для всех участников и для наших жителей, потребителей плодоовощной продукции, хочу напомнить, что реализация овощей на открытом воздухе разрешается при наружной температуре воздуха не ниже нуля градуса. Отечественная продукция, не только плодоовощная, но и продукция, которая изготавливается предприятиями системы Белкоопсоюза, пользуется повышенным спросом у наших жителей, поэтому конечно же, мы хотим совместить приятное с полезным. Позволить нашим жителям приобрести качественную продукцию по доступным ценам.

Также в столице начинают работать ежедневные районные ярмарки. Всего для них определено около сотни площадок. В основном торговля овощами и фруктами будет вестись на дворовых территориях. 

# Ярмарки в Минске # Елена Нагорная

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